Rivera all’attacco: “Cardinale? Io sono il Papa. Agli americani non interessa vincere, pensano ai soldi”

Le parole di Gianni Rivera rilasciate al Festival dello Sport di Trento contro Cardinale e le proprietà americane.

Al Festival dello Sport di Trento, la leggenda rossonera Gianni Rivera ha parlato del Milan e, nel farlo, ha attaccato la proprietà americana per il suo modo di gestire il club. Queste le sue parole.

"Pensavo che gli americani giocassero solo a footbal che non è la stessa cosa del calcio italiano. Però da che mondo e mondo il denaro è quello che comanda, gli americani hanno tanti soldi e quindi non si preoccupano di non vincere, loro vogliono utilizzare i loro soldi secondo la loro mentalità e questo è quello che sta capitando. Cardinale? Lui è il cardinale ma io sono il papa"