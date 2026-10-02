MN - Ambrosini sicuro: “A livello di idee e di proposta il Milan può far bene, ma ancora non lo abbiamo visto al top”

La redazione di MilanNews ha intervistato in esclusiva l’ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini.

A margine della presentazione dei libri "El segna semper lü" di Maurizio Ganz e "125 top gol del Milan" organizzata dal Milan Club Cernobbio, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva l'ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini. Questo un estratto delle sue parole.

Cosa ne pensi delle prime sei partite giocate dal Milan e che idea ti sei fatto su Amorim?

"Ma io ho visto una persona seria, preparata, sincera, deve secondo me piano piano trovare la quadra perché la squadra non ha sempre mostrato quello che vorrebbe lui o meglio l'ha mostrato troppo poco. Però l'ultima partita è stata incoraggianteante da questo punto di vista. Bisogna aspettare adesso di vedere il prossimo ciclo di partite che sarà decisivo, ma a livello di idee e di proposte il Milan è una squadra che può fare bene"