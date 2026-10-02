Magic moment per Gonçalo Ramos: gol e assist contro la Danimarca
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Gonçalo Ramos sembrerebbe essere in un ottimo status di forma. Dopo la rete messa a segno contro la Norvegia, ieri sera è arrivato nuovamente il gol nella terza giornata di Nations League contro la Danimarca. Prima l'assist per Cancelo, poi il bel gol di sinistro valido per quello che era il momentaneo 2-1 in favore dei lusitani. La partita è poi termina 4-2 per il Portogallo, con un Gonçalo Ramos che è stato spesso protagonista anche nella ripresa, creandosi diverse occasioni ma senza trovare la doppietta. Per il numero nove milanista si può parlare di Magic Moment in Nazionale.
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