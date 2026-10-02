Nations League, tra poco Francia e Italia in campo: Rabiot e Maignan titolari

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Oggi alle 19:48News
di Francesco Finulli
Le formazioni ufficiali di Francia-Italia, terza gara della Nations League

Tra poco più di un ora Francia e Italia scenderanno in campo per la terza sfida del Gruppo 1. Les Bleus e gli azzurri si sfideranno allo Stade de France, casa dei transalpini. I padroni di casa guidano il girone con 6 punti mentre la squadra guidata da Roberto Mancini, dopo la sconfitta contro il Belgio, ha conquistato i primi tre punti contro la Turchia. Di seguito le formazioni ufficiali.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI FRANCIA-ITALIA

FRANCIA (4-3-3) - Maignan- Kalulu - Jacquet - Upamecano - Truffert - Rabiot - Da Cunha - Cerki - Olise - Doue - Dembelè All. Zidane 

ITALIA  (4-3-3) - Donnarumma - kayode - Scalvini - Bastoni - Calafiori - Tonali - Fagioli - Frattesi - Kean - F.P. Esposito - S. Esposito All. Mancini 