VIDEO MN - L'arrivo di Diego Moreira allo Sclessin Stadion per Belgio-Tuchia
Come appreso dalla redazione di Milannews.it grazie al reportage fedele di Alessandro Schiavone, questo l'arrivo di Diego Moreira allo Sclessin Stadion di Liegi per la sfida del suo Belgio contro la Turchia. L'esterno milanista però, è squalificato dunque assisterà dalla tribuna a questa terza giornata di Nations League. Regolarmente a disposizione ma in panchina invece De Winter.
Queste le formazioni di Belgio-Turchia, avversare dell'Italia nel gruppo 1 di Nations League:
Belgio (4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, De Bruyne, Vanaken; Lukébakio, De Ketelaere, Godts.
Turchia (3-4-3): Ugurcan Cakir; Zeki Celik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakci; Ismail Yüksek, Bartug Elmaz, Kerem Aktürkoglu, Ferdi Kadioglu; Arda Güler, Baris Alper Yilmaz, Oguz Aydin.
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