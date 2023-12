FOTO - Gabbia rassicura tutti dopo la ginocchiata: "Sto bene. Ah... primi nel girone"

Attimi di paura in Francia durante il match tra Rennes e Villarreal di Europa League, terminato 3-2 per il Sottomarino Giallo. Matteo Gabbia, difensore italiano in prestito dal Milan alla squadra spagnola, è stato costretto ad uscire dal campo in barella con la testa immobilizzata. Il classe '99 ha perso i sensi in seguito ad una ginocchiata involontaria presa da Raul Albiol, è stato rapidamente rianimato e poi trasportato fuori dal terreno di gioco.

Il difensore di proprietà del Milan ha rassicurato tutti attraverso le proprie storie Instagram con queste parole: "Grazie a tutti per i messaggi!!! Sto bene. Ah... primi nel girone".

Gabbia è stato accostato nell'ultimo periodo al Milan, che dovrà necessariamente tornare sul mercato per rimpolpare un reparto difensivo privo di molti calciatori, out per infortunio, tra cui Pierre Kalulu, Marco Pellegrino, Malick Thiaw e Simon Kjaer, con il danese più vicino rispetto agli altri compagni al ritorno in campo.