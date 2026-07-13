News FOTO MN - Esordio per il nuovo acquisto Mario Gila a Milanello

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Mario Gila ha fatto il suo esordio a Milanello nella giornata di oggi in occasione del raduno di inizio stagione: le sue foto

Come sempre nel giorno del raduno di inizio stagione c'è grande curiosità per rivedere all'opera la squadra e scorgere sul campo eventuali nuove facce. Oggi i tifosi rossoneri che sono accorsi attorno al campo esterno del Centro Sportivo di Milanello hanno potuto vedere all'opera uno dei due nuovi acquisti della prima squadra: il difensore spagnolo Mario Gila arrivato dalla Lazio. Per il centrale iberico si è trattato dell'esordio assoluto sul campo di Milanello. Le foto in fondo al pezzo.

In realtà Mario Gila non era l'unico volto nuovo della giornata di oggi, all'interno della rosa a disposizione di Ruben Amorim. C'erano infatti anche alcuni giovani profili arrivati tra gennaio e l'inizio di questa nuova sessione: presente Alphadjo Cissè, pur lavorando a parte per recuperare ancora dall'infortunio muscolare, c'erano anche Filip Kostic ed Evan Guernier. Nel primo pomeriggio è comparso anche a Milanello, solo per salutare e un primo approccio informale, il nuovo centravanti Gonçalo Ramos, ancora nel bel mezzo delle ferie con la famiglia: una visita a sorpresa molto gradita.