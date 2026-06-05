FOTO MN - La protesta di un tifoso: "In rappresentanza del Milan, Pippo, Pluto e Paperino! Cardinale Go home!"

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Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, un tifoso milanista ha esposto fuori dal teatro di Parma questo cartellone di protesta

La nuova stagione del Milan prova, con moltissime difficoltà ad entrare nel vivo. Infatti, proprio in questi minuti è in corso l’organizzazione del nuovo calendario di Serie A 2026/2027. Per i rossoneri sarà una stagione difficile, nella quale vivranno tantissime insidie. Tutto parte dal fatto che questa squadra non ha un allenatore e soprattutto un direttore sportivo. Impossibile lavorare e programmare decentemente così, in queste condizioni. Nonostante questo, il Milan si prepara ad affrontare nuovamente le proprie avversarie, con ben altre ambizioni e, beati loro, con un’organizzazione più ferrata e concreta.

Di queste enormi e surreali difficoltà, i tifosi rossoneri continuano a lamentarsi e lo fanno sempre a gran voce. Infatti, come appreso dalla redazione di MilanNews.it, emblematico il cartellone esposto da un tifoso poco fa fuori dla Teatro Regio di Parma, dove tra poco avrà inizio la stesura del nuovo calendario di Serie A 2026/2027. La frase recita: "In rappresentanza del Milan, Pippo, Pluto e Paperino! Cardinale Go home!" Una protesta che arriva dopo che, come ormai confermato a rappresentare il club rossonero questo pomeriggio ci sarà solo il Team Manager Alberto Marangon.

Di Pietro Mazzara