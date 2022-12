Francia, Lloris: "Vogliamo scrivere la storia. Dobbiamo finire l'opera"

MilanNews.it

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale contro l'Argentina, il portiere della Francia, Hugo Lloris, ha commentato: "Sono una persona abbastanza calma nella vita di tutti i giorni. Come tutti, possiamo, attraverso emozioni, sentimenti, avere cose da dire in uno spogliatoio. Siamo piuttosto tranquilli, calmi. L'Argentina? È una squadra molto ben organizzata, molto forte in difesa, aggressiva. Giocano molto bene nelle transizioni offensive, sugli errori dell'avversario. Nella storia dell'Argentina ci sono sempre stati grandissimi giocatori. C'era Maradona, oggi c'è Messi. Ci sarà molta aspettativa per questa finale da parte della Nazionale argentina. Penso che quando sei francese, giochi una finale di Coppa del Mondo, qualunque sia l'avversario, è un grande evento. Incontrare l'Argentina in questa fase rende le cose ancora più belle".

Lloris poi continua: "Speriamo che questa partita passi alla storia per i francesi. Ho avuto il privilegio e l'orgoglio di poter vincere questo trofeo con i miei compagni di squadra nel 2018. Ma ad essere onesti, sono concentrato sul presente. Quello che è successo prima è il passato. Vogliamo scrivere la storia. Vogliamo finirlo nel miglior modo possibile. Finché non si fa nulla, resta da fare la parte più difficile. Devi prepararti per una grande partita, per ogni evenienza. Sii pronto a superare te stesso, a fare lo sforzo nonostante le circostanze con il virus, nonostante la fatica. Dobbiamo finire l'opera".