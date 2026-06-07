Francia, Rabiot spegne le polemiche: “Siamo un gruppo umile, sappiamo che vincere il Mondiale è difficile”

Francia, Rabiot spegne le polemiche: “Siamo un gruppo umile, sappiamo che vincere il Mondiale è difficile”MilanNews.it
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Oggi alle 22:12News
di Andrea La Manna
Adrien Rabiot spegne le polemiche arrivate in seguito alla sconfitta in amichevole contro la Costa D’Avorio che parlavano di una Francia poco umile.

Durante la conferenza stampa pre-partita di Francia-Irlanda del Nord, il centrocampista del Milan Adrien Rabiot ha risposto alle critiche arrivate in seguito alla sconfitta contro la Costa D'Avorio e ha spento le polemiche sull'accusa di una Francia che ha sottovalutato l'impegno ed è andata sotto ritmo. Queste le sue parole.

"Da quello che vedo, a partire dai giocatori e dall'atmosfera che regna intorno al gruppo, c'è molta umiltà. Non ci montiamo la testa. All'esterno si sentono dire molte cose, la gente è molto entusiasta. Noi cerchiamo di non farci trascinare da questo. Sappiamo quanto sia difficile vincere una Coppa del Mondo. Il mister è qui per ricordarci di essere ambiziosi, ma con umiltà. La partita contro la Costa d'Avorio non è stata il modo migliore per entrare nel ritmo, ma non era decisiva".