Francia, Rabiot spegne le polemiche: “Siamo un gruppo umile, sappiamo che vincere il Mondiale è difficile”
Durante la conferenza stampa pre-partita di Francia-Irlanda del Nord, il centrocampista del Milan Adrien Rabiot ha risposto alle critiche arrivate in seguito alla sconfitta contro la Costa D'Avorio e ha spento le polemiche sull'accusa di una Francia che ha sottovalutato l'impegno ed è andata sotto ritmo. Queste le sue parole.
"Da quello che vedo, a partire dai giocatori e dall'atmosfera che regna intorno al gruppo, c'è molta umiltà. Non ci montiamo la testa. All'esterno si sentono dire molte cose, la gente è molto entusiasta. Noi cerchiamo di non farci trascinare da questo. Sappiamo quanto sia difficile vincere una Coppa del Mondo. Il mister è qui per ricordarci di essere ambiziosi, ma con umiltà. La partita contro la Costa d'Avorio non è stata il modo migliore per entrare nel ritmo, ma non era decisiva".
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