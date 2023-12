Gabbia al Milan lascia il Villarreal in emergenza. Marcelino avrebbe solo un centrale

Matteo Gabbia è pronto a tornare al Milan. L'operazione col Villarreal è entrata nel vivo e salvo sorprese il centrale difensivo sarà rossonero già a gennaio. Una situazione che tuttavia lascia il submarino amarillo in emergenza difensiva. Nei giorni scorsi è stato reso noto l'intervento chirurgico alla spalla destra di Juan Foyth che sarà pertanto indisponibile per un paio di mesi. L'argentino si aggiunge a Raul Albiol, infortunato e out per qualche settimane.

In più c'è l'imminente Coppa d'Africa, alla quale parteciperà l'algerino Aissa Mandi. Di fatto Marcelino Toral si troverà con un solo centrale di ruolo a disposizione, ossia Jorge Cuenca. E per questo il club si sta muovendo con forza per trovare delle soluzioni. Tra di esse, riporta Marca, vi è Eric Bailly. L'ex Manchester United è attualmente fuori rosa al Besiktas. Altro nome gradito è David Garcia dell'Osasuna, col club navarro che sembra però poco intenzionato a lasciarlo partire.