Gabbia è il migliore in Serie A per percentuale di duelli vinti
L'inizio di stagione di Matteo Gabbia è stato importante, come dimostra anche la convocazione in Nazionale del CT Gennaro Gattuso. Il 46 del Milan, con dedizione, ma soprattutto in silenzio, ha preso le redini della difesa rossonera portandola, insieme ai compagni di reparto, a collezionare ben 4 clean sheets nelle prime 6 giornate di campionato.
Merito è dell'attenzione di tutti e tre i centrali, ma in particolare dello stesso Gabbia, che con l'83.33% è il milgior difensore in Serie A per percentuale di duelli vinti. Di seguito la top 3 di questo inizio di stagione in Serie A:
1. Matteo Gabbia (Milan): 83.33%
1. Kalonda Gaspar (Lecce): 83.33%
2. Alessandro Circati (Parma): 82.76%
3. Strahinja Pavlovic (MIlan): 77.78%
3. Diego Carlo (Como): 77.78%
3. Sam Beukema (Napoli): 77.78%
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan