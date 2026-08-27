Gabbia verso l'esordio stagionale a San Siro: "Non vediamo l'ora. È un'emozione particolare"

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Domani sera il Milan farà il suo esordio stagionale a San Siro contro il Venezia: queste le emozioni di un leader come Matteo Gabbia

Domani sera il Milan farà il suo esordio stagionale a San Siro contro il Venezia dell'ex Giovanni Stroppa. Per l'occasione il club ha pubblicato sui propri canali social le emozioni e sensazioni di alcuni dei calciatori della formazione di Ruben Amorim, tra i quali Matteo Gabbia, che ha così parlato: "Non vediamo l'ora di venerdì. È un'emozione particolare tornare davanti ai nostri tifosi, davanti al nostro stadio".

Matteo Gabbia in occasione della prima giornata di campionato contro il Torino è entrato al posto di Mario Gila nel secondo tempo totalizzando 14 minuti. Di lui, nel corso della scorsa conferenza stampa, Ruben Amorim ha così parlato: "Matteo Gabbia rappresenta i valori del Milan: il suo modo di vestirsi, di parlare, di allenarsi. Se vuoi trovare un esempio rappresentativo del Milan, c'è lui".