Amorim e l'esordio a San Siro sulla panchina del Milan: "Sarà una giornata speciale per me, ma cercherà di godermi l'occasione"

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Di seguito alcuni estratti dell'intervento di Ruben Amorim in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Venezia, sfida valida per la seconda giornata di Serie A

Alla vigilia di Milan-Venezia l'allenatore rossonero Ruben Amorim è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro i lagunari, valida per la seconda giornata del campionato di Serie A Enilive 2026/27. Di seguito alcuni estratti delle sue dichiarazioni.

Che emozioni hai per domani?

"Sarà una giornata speciale per me, sentirò la responsabilità, ma cercherò di godermi l'occasione. Mi aspetto una partita molto difficile. Se si guarda solo al risultato, l'impressione di Venezia-Lecce può essere un'altra. Invece loro sono veramente forti. Noi dobbiamo essere intelligenti e umili, pressando e correndo tanto, gestendo bene il possesso palla. Loro cercheranno di marcare a uomo a tutto campo. Ciò che mi ha colpito della Serie A è che bisogna vendere meglio questo prodotto del calcio italiano: ci sono bei modi di vedere il calcio, allenatori intelligenti. E come si vende il prodotto è importante quanto la qualità stessa del prodotto: in futuro bisogna venderlo meglio. Il Venezia verrà a San Siro senza pressioni, noi abbiamo responsabilità. Dobbiamo ragionare con la palla, umiltà è la parola chiave".

Perché segui da inginocchiato la partita?

"Non ci ho mai pensato, mi muovo senza neanche pensarci. Per noi è meglio se la stampa non ci vede per lo Scudetto. Noi dobbiamo pensare alle partite senza che il nostro livello di prestazione scenda troppo. Ci vuole continuità di rendimento. Non vuol dire che faremo bene domani dopo aver fatto bene contro il Torino. Bisogna giocare bene con continuità. Quando guardo la mia squadra in allenamento, noto che ci alleniamo molto bene: ci sono tanti sforzi, c'è tanto impegno e questo è l'unico modo per migliorare in quanto squadra".