Moreira entusiasta all'idea di giocare a San Siro: "Non vedo l'ora. Mi hanno detto che sarà incredibile"

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Domani sera il Milan farà il suo esordio stagionale a San Siro contro il Venezia: queste le emozioni del nuovo acquisto Diego Moreira

Domani sera il Milan farà il suo esordio stagionale a San Siro contro il Venezia dell'ex Giovanni Stroppa. Per l'occasione il club ha pubblicato sui propri canali social le emozioni e sensazioni di alcuni dei calciatori della formazione di Ruben Amorim, tra i quali Diego Moreira, che ha così parlato: "Ho parlato con alcuni compagni, mi hanno detto che sarò incredibile, ma penso che devo vederlo e viverlo per capirlo. I tifosi sono molto appassionati e non vedo l'ora".

Diego Moreira in occasione della prima giornata di campionato contro il Torino non è entrato proprio in campo, slittando così a domeni il suo esordio in maglia rossonero. Di lui, nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Venezia, Ruben Amorim ha così parlato: "“Diego Moreira può giocare sia con sia al posto di Chukwueze. Se Chukwu dovesse mancare, con Moreira abbiamo messo un giocatore che non farà mutare l’identità della squadra. Ci saranno partite nelle quali giocheremo con due esterni molto offensivi. Se troviamo un centrocampo a quattro, ci può essere Bartesaghi per abbassarsi sulla linea della nostra difesa. Vedremo”.