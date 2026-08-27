VIDEO MN - L'arrivo della squadra al Melia per il ritiro pre Venezia: assenti Ricci e Leao
A differenza della precedente gestione, sotto quella di Ruben Amorim il Milan torna a vivere il ritiro pre partita in casa all'hotel Melia. Negli scorsi minuti si è completato l'appello dei calciatori convocati, al quale non hanno però risposto Samuele Ricci, prossimo a diventare un nuovo calciatore del Como (CLICCA QUI per leggere l'anticipazione di MilanNews.it) e Rafael Leao, come anticipato nel primo pomeriggio di oggi in conferenza stampa da Ruben Amorim.
Di seguito la lista dei calciatori convocati dal tecnico portoghese per la sfida in programma domani sera a San Siro contro il Venezia dell'ex Giovanni Stroppa:
Maignan
Torriani
Terracciano
Gabbia
Gila
De Winter
Pavlovic
Diawara
Terracciano
Chukwueze
Saelemaekers
Rabiot
Modric
Musah
Comotto
Jashari
Bartesaghi
Estupinan
Pulisic
Moreira
Cissé
Loftus-Cheek
Ramos
Camarda
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan