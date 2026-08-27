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VIDEO MN - L'arrivo della squadra al Melia per il ritiro pre Venezia: assenti Ricci e Leao

VIDEO MN - L'arrivo della squadra al Melia per il ritiro pre Venezia: assenti Ricci e Leao
Oggi alle 20:08News
di Lorenzo De Angelis
fonte dai nostri inviati all'hotel Melia Antonio Vitiello ed Antonello Gioia
Il Milan è arrivato all'Hotel Melia per il ritiro alla vigilia della sfida in programma domani contro il Venezia. Assenti Leao e Ricci

A differenza della precedente gestione, sotto quella di Ruben Amorim il Milan torna a vivere il ritiro pre partita in casa all'hotel Melia. Negli scorsi minuti si è completato l'appello dei calciatori convocati, al quale non hanno però risposto Samuele Ricci, prossimo a diventare un nuovo calciatore del Como (CLICCA QUI per leggere l'anticipazione di MilanNews.it) e Rafael Leao, come anticipato nel primo pomeriggio di oggi in conferenza stampa da Ruben Amorim. 

Di seguito la lista dei calciatori convocati dal tecnico portoghese per la sfida in programma domani sera a San Siro contro il Venezia dell'ex Giovanni Stroppa: 

Maignan
Torriani 
Terracciano 
Gabbia
Gila
De Winter
Pavlovic
Diawara
Terracciano
Chukwueze
Saelemaekers
Rabiot
Modric
Musah
Comotto
Jashari
Bartesaghi
Estupinan
Pulisic
Moreira
Cissé 
Loftus-Cheek
Ramos
Camarda

https://www.instagram.com/reel/DcjXuU9ogi1/?igsi=MXJlcjY1bnNwM2sweQ==