Nizegorodcew avvisa: "La partenza di Leao rende il Milan meno forte"

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Alessandro Nizegorodcew, giornalista e tifoso milanista, si è così espresso su X su Rafael Leao, attaccante in uscita dal Milan.

Alessandro Nizegorodcew, giornalista e tifoso milanista, si è così espresso su X su Rafael Leao, attaccante in uscita dal Milan se accetterà una offerta dal Galatasaray o dall'Aston Villa: "Rafa Leao ha giocato grandi partite al Milan, in altre è stato comunque decisivo. Ha segnato, fatto assist e spaventato difese e allenatori avversari. L’ultima stagione, disputata da infortunato, cancella in parte (come accade sempre nello sport, in cui la realtà è solo l’ultima che appare) delle ottime (un paio eccellenti) annate in cui è stato sempre uno dei tre migliori calciatori della Serie A, Un calciatore del genere è importante anche quando gioca male. Perché un qualsiasi allenatore deve prendere contromisure tattiche e tecniche. Organizzare un raddoppio sistematico sulla fascia di Leao voleva dire offrire chance ad altri (più liberi) calciatori del Milan, abbassare il baricentro per evitare le sue ripartenze anche. Un calciatore che per il solo fatto di essere in campo condizionava l’11 avversario.

La storia tra Leao e il Milan è finita, va bene cosi. Tutto finisce. Ma non si deve sottovalutare la sua partenza, che rende la squadra meno forte. E non si deve dimenticare ciò che di fantastico ha fatto Perché le partite vanno osservate con attenzione, senza lanciarsi in pareri negativi solo poiché vanno di moda. Leao è stato forte, decisivo e anche vincente".