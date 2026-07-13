Galli e la frecciata misteriosa: "Amorim mi sembra uno che ne conosce la storia del Milan, al contrario di qualcun altro"

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Filippo Galli, ex calciatore del Milan, si è così espresso a Tuttosport dando un giudizio su Ruben Amorim, nuovo allenatore rossonero.

Filippo Galli, ex calciatore del Milan, si è così espresso a Tuttosport dando un giudizio su Ruben Amorim, nuovo allenatore rossonero: "Direi che è arrivato carico di tono, si capisce sia felice di essere al Milan, è una bella cosa. Mi sembra un allenatore consapevole del club per cui ha firmato, uno che ne conosca anche la storia, al contrario di qualcun altro. Nelle intenzioni Amorim sposa un po' quella che è la mia idea di calcio, l'idea di voler fare la partita. Il Milan deve avere l’intenzione di dominare la gara, non solo in fase di possesso, ma anche in quella di non possesso. Se pensi di subire e vuoi vincere sempre con le ripartenze e un po' di corto muso, non mi sta più bene".

Filippo Galli presenta Gila

"Per me è un giocatore perfetto per l'idea di gioco di Amorim. Le dico quello che ho scritto sul mio blog: “La complessità del calcio” è certamente un buon difensore dal punto di vista della fase di non possesso e sarà uno dei primi costruttori per l’impostazione da dietro. Il suo percorso nella Lazio - ha spiegato Filippo Galli descrivendo la carriera di Mario Gila - non è stato privo di difficoltà: relegato inizialmente in panchina, si è sempre allenato con dedizione e quando, a causa di un’emergenza infortuni, è stato chiamato in causa è cresciuto partita dopo partita diventando un titolare inamovibile".