Galli positivo: “Diego Moreira può rompere gli equilibri, spero possa avere continuità”

Le parole di Galli nel canale YouTube di Andrea Longoni su Diego Moreira.

Nel canale YouTube di Andrea Longoni Milan Hello, è stato ospite l'ex difensore e responsabile del settore giovanile rossonero Filippo Galli. Tra i vari temi trattati la leggenda rossonera parlato dell'impatto in Italia di Diego Moreira. Queste le sue parole.

"Mi auguro che diventi una che possa dare continuità alle proprie prestazioni, che possa diventare un giocatore sempre più consapevole della propria forza, della propria qualità e che riesca a dare continuità alle sue prestazioni. Ovviamente poi dovrà essere impiegato da da mister Amorin, però ecco, mi sembra quel giocatore che può davvero rompere gli equilibri, così come lo è stato anche Cisse. E poi qui dovremmo capire se Diego Moreira potrà fare l'esterno a cui esterno il quarto, diciamo così, di centrocampo a cui verranno richieste anche delle funzioni difensive".