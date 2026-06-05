Galli preoccupato: “Situazione complessa, bisogna definire la governance al più presto”

Galli preoccupato: “Situazione complessa, bisogna definire la governance al più presto”MilanNews.it
Oggi alle 18:10News
di Andrea La Manna
Filippo Galli ha definito la situazione rossonera complessa e ha affermato che è importante che tutte le componenti si decidano in fretta.

Durante il Festival della Serie A, che durerà fino a domenica 7 giugno, ha parlato ai microfoni di TMW Filippo Galli che si è espresso in merito alla situazione societaria rossonera. Queste le sue parole.

"Situazione complessa, speriamo che si decida più in fretta possibile quella che è la governance, chi sono le persone che avranno incarichi importanti, chi rispdonerà a chi e chi dovrà fare cosa, a partire dall'amministratore delegato fino ad arrivare ai giocatori":