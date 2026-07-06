Garbo su Leao: "Mi chiedo che è che possa investire sessanta o settanta milioni per acquistarlo"

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Daniele Garbo, su TMW Radio, ha parlato coì di Rafa Leao: "Io Leao lo avrei venduto già due anni fa, anche se ora mi chiedo che è che..."

Il primo capitolo della nuova era è ufficialmente iniziato. Intorno all'ora di pranzo di oggi Rúben Amorim è atterrato all'aeroporto di Linate, dando il via alla sua esperienza sulla panchina del Milan.

Ad accoglierlo c'erano alcuni dirigenti rossoneri e numerosi tifosi, desiderosi di salutare il nuovo allenatore portoghese. Dopo settimane di voci, contatti e trattative, il suo arrivo a Milano rappresenta il primo passo concreto del progetto scelto dalla società. Nelle prossime ore Amorim raggiungerà Milanello per conoscere da vicino l'ambiente, mentre nei prossimi giorni sarà presentato ufficialmente alla stampa prima dell'inizio del ritiro estivo. Lasciando l'aeroporto, il tecnico ha espresso entusiasmo e orgoglio per questa nuova avventura, ribadendo che guidare il Milan significa avere l'obbligo di costruire una squadra pronta a lottare per vincere fin da subito.

Intanto Daniele Garbo, su TMW Radio, ha parlato coì di Rafa Leao: "Io Leao lo avrei venduto già due anni fa, anche se ora mi chiedo chi è che possa investire sessanta o settanta milioni per acquistarlo. Francamente fossi nel Milan cercherei di venderlo, o quantomeno di trattare per ogni offerta congrua che possa arrivare. Non possiamo farci abbagliare da un ottimo assist sfornato ieri, perché per una buona prestazione ce ne sono dieci non convincente".