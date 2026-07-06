Il prossimo 20 luglio Kirovski sosterrà l'esame per l'abilitazione a Direttore Sportivo
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Il prossimo 20 luglio Jovan Kirovski sosterrà l'esame di abilitazione a Direttore Sportivo
Novità importanti arrivano per Jovan Kirovski, direttore tecnico di Milan Futuro. Stando a quanto si apprende dal Comunicato Ufficiale n.1 del Settore Tecnico FIGC per la stagione 2026/2027, il nome del dirigente del Milan compare tra gli ammessi a sostenere l'esame per l'abilitazione a Direttore Sportivo.
La prova si terrà luned' 20 luglio presso l'Auditorium del Centro Tedcnico Federale "L. Ridofli" di Firenze. Oltre a Kirovski c'è anche un'ex conoscenza del Milan che sosterrà questo esame, Mattia Destro, attaccante classe 1991 che ha indossato in 15 occasioni la maglia rossonera, segnando anche tre gol.
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