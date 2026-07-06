Mondiali, Spagna e Portogallo si giocano i quarti di finale: Leao e Gonçalo Ramos partono dalla panchina
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Le formazioni ufficiali di Portogallo-Spagna. Leao e Goncalo Ramos in panchina.
Tra pochi minuti, alle ore 21:00, Spagna e Portogallo si sfideranno nel quinto ottavo di finale del Mondiale. Dopo le vittorie di Norvegia, Inghilterra, Francia e Marocco, questa sera si definirà la quinta partecipante al prossimo turno, i quarti di finale. I due rossoneri Rafael Leao e Goncalo Ramos partiranno dalla panchina ma saranno sicuramente pronti a subentrare in caso di necessità. Di seguito le formazioni ufficiali.
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI PORTOGALLO-SPAGNA
PORTOGALLO (4-2-3-1) - Costa, Cancelo, Diaz, Veiga, Mendes, Jeves, Vitinha, Neto, Fernandez, Felix, Ronaldo. All. Roberto Martinez
SPAGNA (4-2-3-1) - Simon, Porro, Cubarsì, Laporte, Cucurella, Pedri, Rodri, Yamal, Olmo, Baena, Oyarzabal
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