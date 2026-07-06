M.Orlando su Leao: "Per come sta giocando ora fai fatica a pensare di darlo via"

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La nuova era del Mialn ha preso il via con l'arrivo di Rúben Amorim a Milano. Il tecnico portoghese è atterrato oggi a Linate poco prima di pranzo, accolto dai dirigenti del club e da diversi tifosi che hanno voluto dargli il benvenuto. Dopo settimane di attesa e numerose indiscrezioni sul suo approdo, Amorim ha finalmente mosso i primi passi da allenatore del Milan.

Il programma prevede ora il trasferimento a Milanello, la conoscenza delle strutture e la conferenza stampa di presentazione prima dell'inizio del ritiro estivo. All'uscita dall'aeroporto il nuovo tecnico ha espresso il proprio entusiasmo, sottolineando il prestigio del Milan e confermando l'obiettivo di costruire una squadra subito competitiva.

Intanto Massimo Orlando, su TMW Radio, ha parlato così di Rafa Leao: "Per come sta giocando ora fai fatica a pensare di darlo via. Sta giocando bene. Leao nel suo ruolo è fantastico, se sta in una squadra organizzata come il Portogallo rende. Ma a Milano con che testa torna? Se gioca lui esterno con Pulisic e Goncalo Ramos, il Milan è forte davanti. Ma ha un ingaggio oneroso e la testa non la cambia Leao...".