Ramos-Leao la nuova coppia del Milan? Impallomeni: "No, ecco cosa penso"

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Su TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato così di Rafa Leao: "E' una storia finita quella di Leao col Milan". Le sue parole

Il primo passo della nuova era è stato compiuto. Verso l'ora di pranzo di oggi Rúben Amorim è atterrato all'aeroporto di Linate, dando ufficialmente il via alla sua avventura sulla panchina del Milan.

Accolto da dirigenti del club e da un gruppo di tifosi curiosi di vedere da vicino il tecnico portoghese, il nuovo allenatore rossonero ha raggiunto Milano per i primi passi nella sua esperienza italiana. Dopo settimane di indiscrezioni, trattative e attesa, il momento dell'arrivo in città segna l'inizio concreto di un progetto sul quale la società ha deciso di puntare con convinzione.

Le prossime tappe prevedono il trasferimento a Milanello, la presa di contatto con le strutture del club e, nei prossimi giorni, la conferenza stampa di presentazione prima dell'avvio del ritiro estivo. All'uscita dall'aeroporto Amorim ha espresso tutta la sua soddisfazione per questa nuova sfida, sottolineando l'orgoglio di guidare un club dalla storia prestigiosa e ribadendo come, al Milan, l'obiettivo non possa che essere quello di costruire una squadra capace di competere per vincere fin da subito. Nel frattempo su TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato così di Rafa Leao: "E' una storia finita quella di Leao col Milan. Magari potrà fare bene altrove, ma al Milan ha chiuso".