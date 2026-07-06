Il Milan e Amorim: insieme per sfatare il tabù degli allenatori stranieri in rossonero

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Ruben Amorim è il decimo allenatore straniero nella storia del Milan

Qualche ora fa Ruben Amorim è sbarcato con entusiasmo in quel di Milano per cominciare la sua avventura al Milan (CLICCA QUI per seguire il live di giornata dedicato al tecnico portoghese). L'ex Manchester United sarà il decimo allenatore straniero nella storia rossonera, dopo i vari Leonardo, Mihajlovic, Liedholm e i due connazionali Fonseca e Conceiçao, tra gli altri.

Escluse le tre parentesi del tecnico svedese, alcune delle quali neanche chissà quanto esaltanti, il rapporto tra il Milan gli allenatori non italiani non è stato per nulla idilliaco. Sarà quindi compito e obiettivo di Amorim sfatare questo tabù, ed i presupposti bisogna dire sembrerebbero esserci tutti: “Non puoi venire al Milan senza questa mentalità. Abbiamo tanto da fare, ma se sei l’allenatore del Milan devi giocare per vincere”.