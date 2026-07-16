Garlando: "Cardinale ha brutalmente rinnegato il calcio difensivo di Allegri: il Milan dovrà pressare, attaccare, divertire"

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Luigi Garlando, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sull'operato di Gerry Cardinale, giunto a Milanello in elicottero.

Luigi Garlando, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sull'operato di Gerry Cardinale, giunto a Milanello in elicottero: "Bastasse scendere dal cielo per vincere come Silvio Berlusconi, tutti i presidenti della Serie A sarebbero in volo. Ma è indubbio che lo sbarco di Gerry Cardinale, numero uno del Milan, in elicottero a Milanello sia stato suggestivo, una madeleine proustiana che avrà smosso ricordi in tanti vecchi cuori rossoneri. E anche in qualche vecchio cronista. Quando esponevano la manica a vento accanto alla club-house, sapevamo che era in arrivo l’elicottero del presidente e ci scambiavamo occhiate di soddisfazione, perché Berlusconi ci avrebbe accolti nella sala del caminetto e ci avrebbe regalato un buon titolo da portare al giornale. Erano giorni speciali anche per i giocatori. Ibra lo ha spiegato bene in “Adrenalina”: "Quando arrivava Berlusconi, cambiava l’aria all’improvviso, si sentivano le vibrazioni, il peso del suo carisma, tutti tacevano, intimoriti".

Cardinale non è ancora in grado di produrre simili smottamenti emozionali, ma questo suo inizio stagione in prima fila, dopo lunga latitanza, facendo mercato a grosse cifre, accogliendo di persona il nuovo mister, sbarcando in elicottero al primo giorno di raduno, ha trasmesso scosse inedite. Il Milan riparte dal 5° posto, come il primo di Arrigo Sacchi. Come il Milan di Sacchi, quello di Amorim, per ordine di Cardinale che ha brutalmente rinnegato il calcio difensivo di Allegri, dovrà pressare, attaccare, divertire. Vedremo. Tutto è ancora da compiere, Gonçalo Ramos non è Van Basten, ma il Diavolo ha ricominciato a guardare in alto, verso il cielo degli elicotteri e, soprattutto, verso la porta degli altri. Sono gli occhi che guidano il cuore".