Paganin: "Non ce lo vedo una sorta di blocco Milan in Nazionale"
È iniziata ufficialmente la nuova era del Milan. Con il raduno di lunedì è partita la preparazione alla stagione 2026/27, la prima affidata a Ruben Amorim.
Il tecnico portoghese, fortemente sostenuto dalla proprietà e presentato da Gerry Cardinale, è chiamato a rilanciare il club dopo mesi difficili. Le prime sedute saranno dedicate all'introduzione delle sue idee di gioco, mentre il mercato resta uno dei temi principali.
La società è al lavoro per individuare i rinforzi più adatti al nuovo progetto tecnico. L'intenzione è costruire una rosa all'altezza delle ambizioni, capace di competere in Italia e in Europa.
Intanto un ex blocco Milan, composto da Paolo Maldini e Andrea Pirlo, potrebbe ricongiungersi in Nazionale. Paolo Paganin, su TMW Radio, ne ha parlato così: "Non ce lo vedo una sorta di blocco Milan in Nazionale formato da Maldini, Pirlo e Leonardo. la credibilità te la costruisci con una figura carismatica, e Conte e Mancini così sono perfetti. Io rimarrei su queste due figure che negli ultimi anni hanno ottenuto i risultati migliori".
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