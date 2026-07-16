De Santis sul mercato in Italia: "Il nostro è un campionato non più di prim'ordine"

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L'agente FIFA Lorenzo De Santis, su TMW Radio, ha parlato così del mercato in Italia: "Il nostro è un campionato non più di prim'ordine"

Per il Milan si è aperto ufficialmente un nuovo capitolo. Il raduno di lunedì ha dato il via alla preparazione per la stagione 2026/27, la prima con Ruben Amorim sulla panchina rossonera.

L'allenatore portoghese, scelto con convinzione dalla proprietà e presentato da Gerry Cardinale, avrà il compito di riportare entusiasmo e risultati dopo un periodo complicato. I primi allenamenti serviranno ad assimilare i suoi principi tattici, mentre la società resta attiva sul mercato.

La dirigenza continua a cercare i profili giusti per rafforzare la squadra. L'obiettivo è consegnare ad Amorim una rosa competitiva, pronta a lottare ai vertici in Italia e in Europa.

Intanto l'agente FIFA Lorenzo De Santis, su TMW Radio, ha parlato così del mercato in Italia: "Il nostro è un campionato non più di prim'ordine. Altri ci hanno superato o raggiunto come spesa. Devi lavorare d'ingegno e sulle formule, prendere esuberi di altri che possono essere priorità per noi. Non è facile fare così mercato. La ricetta è che se sei in posizione di debolezza, devi cercare di andare in quei mercati dove puoi anticipare gli altri con una scommessa.