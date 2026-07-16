Il Milan ha già speso 100 milioni sul mercato. Ordine spiega: "Ecco cos'è successo sul piano economico"

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Il giornalista Franco Ordine ha detto la sua sul nuovo Milan ch ha già speso 100 milioni sul mercato e su Gerry Cardinale

Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, ha commentato così il nuovo Milan di Gerry Cardinale che ha già investito 100 milioni di euro sul mercato: "Il cambiamento non c'è a livello economico, ma il cambiamento è stato complessivo perchè per la prima volta il proprietario ha lasciato il suo isolamento americano, è arrivato in Italia, ha spazzato via tutta la linea dirigenziale e tecnica del Milan e ha deciso di guidare il club in prima persona. Ha cominciato con Amorim e qui c'è prima grande differenza con la scorsa stagione, cioè la sinergia completa tra proprietà e allenatore. L'anno scorso da una parte c'erano Tare e Allegri e dall'altra Furlani. Ora non è più così. Se gliel'hanno fatto capire o l'ha capito da solo? Essendo uno che viene dalla finanza, secondo me ha capito perfettamente come sono andate le cose. La cosa che mi impressiona di più è la sua presenza fisica, sta marcando il territorio.

Sul piano economico è successo che il Milan si è liberato dai ceppi del Financial Fair Play. Dopo tre esercizi chiusi in positivo, ha un patrimonio netto da oltre 200 milioni e quindi può fare certe operazioni. In questo momento non si può dire cosa accadrà e come completerà la squadra, ma si può tranquillamente dire che si sono condizioni completamente diverse rispetto al passato. I tifosi non si fidano ancora di Cardinale? E' giusto così. Nemmeno io mi fido, prima voglio vedere come chiudono, come partono, come reagiscono alle prime difficioltà".