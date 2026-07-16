MN - Tanjga sincero su Kostic: "E' più forte di Lazetic, ma deve giocare con continuità"

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Miroslav Tanjga, in passato anche nello staff di Sinisa Mihajlovic al Milan nel 2015/2016 ha parlato così a MilanNews.it

In merito alle situazioni di Andrej Kostic e Strahinja Pavlović, la redazione di MilanNews.it tramite Alessandro Schiavone ha intervistato in esclusiva l'allenatore serbo del Vojvodina Miroslav Tanjga, grande intenditore di calcio serbo in passato anche nello staff di Sinisa Mihajlovic al Milan nel 2015/2016. Di seguito, un estratto delle sue interessanti considerazioni a MilanNews.it:

Kostic può crescere subito con il Milan? Non c'è il rischio di un nuovo Lazetic?

“Il ragazzo è molto forte, una prima punta fisica ma è difficile fare bene subito in una squadra grande come il Milan, anche la Serie A non è per niente semplice. Il paragone con Lazetic? Hanno storie diverse? Kostic è più bravo ma ha bisogno di giocare con continuità, infatti credo che un prestito in una squadra piccola, anche in Serie B penso sia la soluzione migliore per lui...".