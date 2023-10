Garnacho associa Onana a un gorilla. La FA indaga, ma il portiere chiude la vicenda: "Decido io cosa mi offende"

L'incredibile gaffe di Alejandro Garnacho tiene banco in Inghilterra due giorni dopo la vittoria del Manchester United sul Copenaghen. L'argentino è finito nel mirino della FA per aver associato André Onana a un gorilla sui social network. Un accostamento che non ha dato fastidio al diretto interessato, che ha difeso il compagno dalle critiche: "La gente non può scegliere cosa mi offende. So esattamente cosa voleva dire Garnacho: potere e forza. Questa faccenda non dovrebbe andare oltre". ha scritto il camerunese.

Tuttavia, i precedenti non giocano a favore di Garnacho. Edinson Cavani è stato sanzionato con una squalifica di tre partite e una multa di 100.000 sterline (130.000 euro) per aver risposto "Grazie, negretto" al commento di un amico, mentre Bernardo Silva ha ricevuto una squalifica di una partita e una multa di 50.000 sterline per aver associato Benjamin Mendy al logo dei cioccolatini "Conguitos".