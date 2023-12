Gasperini: "Il Milan rimane una squadra forte, hanno avuto tanti infortuni ma sono comunque terzi in classifica"

E' la vigilia di Newcastle-Milan e i rossoneri, in campo domani in casa dei bianconeri, proveranno a tornare dall'Inghilterra con punti e morale dopo la caduta di Bergamo contro l'Atalanta. Ed è proprio da parte della Dea il focus che può riguardare anche il Milan, con l'allenatore dei nerazzurri, Gian piero Gasperini che ha parlato così a Dazn dell'attuale rendimento dei ragazzi di Stefano Pioli in campionato.

Le parole di Gasperini: "Secondo me il Milan rimane una squadra forte, con tante soluzioni e con un allenatore che crea imprevedibilità e duttilità nei suoi giocatori. Mancano diversi giocatori importanti ai rossoneri, ora stanno recuperando Leao e Bennacer, e poi non è facile giocare così spesso, il Milan è comunque terzo in classifica in un campionato molto equilibrato e dove bisogna rimanere forti mentalmente in ogni occasione".