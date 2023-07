Gazzetta - Arda Guler, probabile futuro in Spagna: è sfida tra Real e Barça. Milan più lontano

MilanNews.it

Il futuro di Arda Guler, salvo clamorose sorprese, sarà con ogni probabilità in Spagna: come riporta gazzetta.it, infatti, i due club più forti su di lui sono in questo momento Real Madrid e Barcellona. Anche il Milan aveva messo gli occhi sul giovane talento del Fenerbahçe, ma poi ha fatto un passo indietro e così ne hanno approfittato le due spagnole. Da capire se il trequartista turco sbarcherà in Liga già in questa stagione o in quella successiva, rimanendo così un anno in prestito al Fenerbahçe.