Gazzetta - Gennaio mese decisivo per Leao: il Milan arriva a 6-6,5 milioni, mai come ora pensa di firmare

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Come riporta la Gazzetta dello Sport, per il rinnovo di Leao il mese di gennaio sarà fondamentale. Il Milan gli ha fatto capire di poter arrivare a 6-6,5 milioni a stagione, e il portoghese considera il Milan una priorità. Mai come ora sta pensando di firmare, aggiunge la rosea. La situazione rimane comunque cmplicata a causa del Chelsea e del Manchester City, per il coinvolgimento di due agenti e della multa da pagare.