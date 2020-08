Gazzetta - Milan, Reina riflette sul futuro: tre opzioni per lo spagnolo

Dopo essere rientrato al Milan al termine dei sei mesi in prestito all’Aston Villa, Pepe Reina riflette sul suo futuro e a breve incontrerà il Milan per capire cosa fare. Secondo La Gazzetta dello Sport, lo spagnolo ha tre opzioni: restare e fare il secondo di Gigio Donnarumma, risolvere il contratto con i rossoneri e andare in un'altra squadra, oppure essere ceduto in prestito annuale, al termine del quale sarà libero in quanto il suo contratto con il club di via Aldo Rossi scade il 30 giugno 2021.