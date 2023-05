Gazzetta - Pioli ragiona sul turnover con la Cremonese: possibile turno di riposo per Kjaer e Giroud

MilanNews.it

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli ragiona su un turnover importante in occasione della gara con la Cremonese. Vista la squalifica di Tomori e Kjaer che non può giocare tutte, in difesa si rivedono Kalulu e Thiaw da titolari. Possibile turno di riposo anche per Olivier Giroud: al suo posto, uno tra Rebic e Origi.