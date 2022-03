Gazzetta - Superlega, accordo vincolante per 11 club su 12. L'unica squadra che si è liberata è l'Inter

Fonte: tuttomercatoweb.com

"La Superlega è un lavoro collettivo di 12 squadre, non di una sola persona. 12 club hanno firmato un contratto di 120 pagine ed è ancora vincolante per 11 di quei club". Parole pronunciate ieri sera dal presidente della Juventus Andrea Agnelli per spiegare come il progetto Superlega sia ancora vivo e come comprenda ancora 11 club degli iniziali 12 membri fondatori. Dopo le indiscrezioni di ieri, anche la Gazzetta dello Sport conferma come l'unica squadra per cui il contratto originale non sia più vincolante è l'Inter. All'epoca dell'accordo, infatti, la società nerazzurra inserì una clausola secondo cui il suo ingresso avrebbe dovuto essere sottoposto all'assemblea degli obbligazionisti.