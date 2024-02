Gentile sul Milan: "Difficilmente mancherà l'accesso in Champions, così come difficilmente potrà rientrare nella lotta scudetto"

vedi letture

Presente negli studi di SkySport24, Riccardo Gentile ha commentato così il mercato di gennaio del Milan, partendo dalla delusione dei tifosi milanisti che si aspettavano di più dala campagna acquisti invernale del Diavolo: "Ci sta che i tifosi si aspettassero di più, però il Milan, senza il mercato, si è tirato fuori dalle difficoltà. Pioli è stato bravo a puntare anche sui giovani. Gabbia è tornato e sta facendo bene.

Il campionato è ancora lungo, ma credo che difficilmente mancherà l'accesso in Champions, così come non credo possa rientrare nella lotta scudetto. Certo con un mercato di un certo tipo magari questa speranza poteva essere vissuta, però poi bisogna capire anche chi vai a prendere".