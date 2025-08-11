Gimenez: "Ora ho più fame, questo Milan darà tutto"

(ANSA) - MILANO, 11 AGO - "Sono lo stesso Santiago, ma con più fame, più voglia e soprattutto più passione. Nel mercato invernale è difficile, nuova squadra, situazione non semplice. Ma ora ricomincia tutto da zero. Ho tanta voglia e credo molto in me stesso e nella squadra. Daremo tutto per raggiungere gli obiettivi": l'attaccante del Milan Santiago Gimenez, ai microfoni di Sky Sport, promette grandi prestazioni e gol per riscattarsi dopo le delusioni della passata stagione.

"Mi sento molto bene, grazie a Dio. Ho potuto godermi il tempo con i miei cari - racconta - con la mia famiglia. Ora ho tanta energia per quello che verrà e sicuramente darò tutto per il club". (ANSA).