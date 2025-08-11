Gimenez: "Se sono cambiato rispetto a quando sono arrivato? Sono lo stesso Santiago, ma con più fame e più voglia"
Santiago Gimenez ha rilasciato queste parole ai microfoni di Sky:
Sulla sua estate: "Mi sento molto bene, grazie a Dio. Ho potuto godermi il tempo con i miei cari, con la mia famiglia. Ora ho tanta energia per quello che verrà e sicuramente darò tutto per il club“.
Sul suo momento: "Sono lo stesso Santiago, ma con più fame, più voglia e soprattutto più passione. Nel mercato invernale è difficile, nuova squadra, situazione non semplice. Ma ora ricomincia tutto da zero. Ho tanta voglia e credo molto in me stesso e nella squadra. Daremo tutto per raggiungere gli obiettivi”.
Sul numero di maglia: "Terrò la maglia numero 7. Il 7 è storico al Milan e non si cambia”.
Su Pippo Inzaghi: "Se è stato uno dei miei idoli? Sì, è un’icona del Milan. Anche se ero piccolo, ho ammirato tanto Shevchenko, che ha vinto il Pallone d’Oro con il 7, e Kaká, per la sua fede, la sua qualità e le origini sudamericane”.
