Gimenez torna sulla scorsa stagione: "Cosa non ha funzionato? Tante piccole cose che hanno fatto la differenza"

Santiago Gimenez ha rilasciato queste parole ai microfoni di Sky:

Sul Milan che non giocherà le coppe europee: "Se è un problema o un’opportunità? Il problema è stato l’anno scorso, quando non ci siamo qualificati. Ora abbiamo una nuova opportunità e dobbiamo sfruttarla”.



Su cosa non è andato nella scorsa stagione: "Tanti dettagli: partite perse o pareggiate negli ultimi minuti, episodi come l’espulsione di Theo in Champions. Piccole cose che hanno fatto la differenza”



Sul suo sogno per questa stagione: "Vincere lo scudetto con il Milan. Non faccio promesse, ma il Milan guarda sempre avanti, anche nelle difficoltà. Sono sicuro che sarà così anche quest’anno”.

