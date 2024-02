Giroud a MilanTV: "Conosciamo il Monza e non sarà semplice. Vogliamo un altro clean-sheet"

E' il giorno di Monza-Milan, con i rossoneri in campo alle 20:45 all'U-Power Stadium per dare continuità al proprio, positivo sin qui, percorso in campionato e con l'ultima sconfitta in Serie A che risale al 9 dicembre (Atalanta-Milan 3-2). Dell'imminente match ha parlato così, ai microfoni di MilanTV, l'attaccante rossonero Olivier Giroud: queste le sue parole

Partita difficile

"Sappiamo che sarà difficile contro il Monza, è una squadra che conosciamo bene e non sarà facile nel loro stadio, ma siamo il Milan e vogliamo continuare a fare bene in Serie A come abbiamo dimostrato fino adesso".

Non vogliamo subire gol

"Stiamo lavorando bene e anche in fase difensiva non subiamo gol, o comunque ne stiamo subendo pochi, questa sera vogliamo fare un altro clean-sheet come in Europa League".

Guardiamo noi e basta

"L'Inter sta facendo bene, la Juve non ha vinto ma noi dobbiamo e vogliamo pensare solo a noi stessi, come sempre fatto. L'Inter sta facendo grandi cose, ma va bene così, a noi interessa del nostro percorso, guardare gli altri non serve a nulla, siamo un gruppo coeso, unito e che vuole vincere questa sera".