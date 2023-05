Giroud a Sky: "Per rimontare serviva un gol nel primo tempo. I dettagli fanno la differenza"

MilanNews.it

Intervistato a Sky Sport dopo l'eliminazione dalla Champions League, Olivieri Giroud ha parlato così: "A questi livelli la differenza la fanno i dettagli. All'andata l'Inter ha segnato due gol in tre minuti. Al ritorno, per rimontare, avremmo dovuto segnare già nel primo tempo. Non ci siamo riusciti, ma ci abbiamo creduto fino alla fine. Dopo il gol di Lautaro Martinez è diventato tutto ancora più difficile. All'andata in campionato li avevamo battuti, ma in queste due partite hanno meritato la qualificazione".