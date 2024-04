Gol Leao, Marelli: "Assistente e quarto ufficiale non rilevano colpo alla testa di Almqvist"

Luca Marelli, commentatore arbitrale, è intervenuto su DAZN nel post partita di Milan-Lecce per spiegare gli episodi del match. Qui le sue considerazioni.

Sul terzo gol di Leao, nato da uno scontro di gioco tra Theo e Almqvist: “C’è un errore che dividerei tra arbitro e assistente. Non si tratta di calcio di rigore per l’intervento di Theo su Almqvist: il gioco doveva essere interrotto, al di là del fatto che poi si sia rialzato, ha subito un colpo alla testa. Il colpo alla testa impone all’arbitro di intervenire perché è la parte più tutelata del giocatore.

A mio parere errore anche di Baccini, assistente, perché doveva aiutare l’arbitro in questa circostanza. Anche il quarto ufficiale doveva stare un pochino più attento, doveva vedere vedere che Almqvist si teneva la testa. Il VAR non può intervenire perché non c’è un’irregolarità, non c’è un fallo, ma semplicemente un’interruzione di gioco non rilevata da arbitro, assistente e quarto ufficiale”.