Gonçalo Ramos, vacanze in barca prima di unirsi ai nuovi compagni rossoneri

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L'avventura di Gonçalo Ramos al Milan è iniziata con due sorprese. La prima è stata proprio l'acquisto in sé, visto che quasi dal nulla Gerry Cardinale ha chiuso per il portoghese trovando l'accordo con il PSG per circa 74 milioni di euro. La seconda è stata la sua sortita a Milanello il primo giorno di raduno: si è presentato nel centro sportivo per salutare Cardinale, Amorim e tutti i suoi nuovi compagni presenti. Non era annunciato né necessario, ma è stato un gesto che ha fatto molto piacere a tutto l'ambiente.

Ora il centravanti, nuovo numero 9, è in vacanza in Spagna con la sua compagna che presto diventerà moglie: il 25 luglio è previsto il matrimonio. Si unirà poi ai compagni direttamente a Perth, durante la tournée in Australia: il rientro è previsto per il 29 luglio.