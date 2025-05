Gordon Singer a Roma: da stamattina nell'hotel rossonero. Ha parlato con Furlani

Per la partita di questa sera, la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna che comincerà alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma, non sarà presente il prorprietario rossonero Gerry Cardinale che è l'unico grande assente delle alte sfere rossonere. Ibrahimovic e Moncada sono arrivati lunedì pomeriggio con la squadra, Giorgio Furlani poche ore dopo e anche Paolo Scaroni che ha presenziato all'incontro con Sergio Mattarella e quest'oggi all'assemblea di Lega al CONI.

Non c'è proprietario rossonero, ma ci sarà Gordon Singer, figlio di Paul proprieteraio del Fondo Elliott che ha ceduto a RedBird il club rossonero nel 2022. Come riportato da Peppe Di Stefano di Sky Sport 24, infatti, l'americano ha raggiunto questa mattina il ritiro rossonero e questa sera sarà all'Olimpico in una serata che mette in palio il secondo trofeo stagionale per il Diavolo. Singer, come viene riferito, ha parlato anche con Giorgio Furlani, amministratore delegato rossonero. Va ricordato che Gordon Singer è ancora membro del CdA del club, insieme a un altro uomo appartenente al Fondo Elliott, Dominic Mitchell.