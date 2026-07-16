Guernier dopo i primi giorni al Milan: "Pronto a dare tutto per questa maglia"

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Tra i volti nuovi a Milanello in questi primi allenamenti agli ordini di Ruben Amorim c'è anche Aurelien Guernier, attaccante classe 2007 che è arrivato a zero durante questo mercato estivo dopo che è scaduto il suo contratto con il Birmingham City. Il giocatore, che è stato aggregato alla prima squadra ma poi proseguirà la stagione nel Milan Futuro, ha pubblicato questo messaggio su Instagram: "New home, new family. Pronto a dare tutto per questa maglia".

Questo il comunicato ufficiale con cui il Milan ha annunciato lo scorso 23 giugno di aver messo sotto contratto il giovane Aurelien Guernier: "AC Milan è lieto di comunicare di aver tesserato il calciatore Aurelien Guernier, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti. L’attaccante, nato nel 2007, ha giocato nel Birmingham City FC e adesso ha scelto di legarsi ai colori rossoneri".