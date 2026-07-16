Zaniolo-Milan, una scommessa suggestiva: le statistiche con l'Udinese

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L'estate del Milan prosegue tra riflessioni, idee e continui dialoghi con agenti e giocatori. Sì perchè nelle idee della dirigenza rossonera, il lavoro per rinforzare la rosa di mister Ruben Amorim non può ritenersi completato, anzi. Finora sono arrivati Cissè, Gonçalo Ramos e Mario Gila, oltre ai diversi giocatori rientrati dai rispettivi prestiti. Questo Milan però ha bisogno di qualcosa di più in attacco, e le voci che collegano Nicolò Zaniolo al mondo Milan si farebbero sempre più insistenti. La domanda va a voi: vale la pena puntare su un talento a caccia di riscatto?

ZANIOLO - I NUMERI CON L'UDINESE

L'anno scorso la rinascita all'Udinese, di cui Zaniolo è diventato leader in campo. Oggi la sua carriera si trova a un bivio, tra la possibilità di provare l'ultimo salto in una grande o proseguire in un braccio di ferro con l'Udinese. Può davvero essere la scelta giusta per il Milan? Nella passata stagione, Nicolò Zaniolo ha totalizzato 34 presenze ufficiali tra campionato e Coppa Italia pari a 2400' minuti. Con la maglia dei friulani condite da 6 gol e 6 assist.