Ordine ammette: "In questo nuovo Milan sembra apparire una sintonia tra staff tecnico e società"

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Un estratto delle considerazioni di Franco Ordine nel suo editoriale per MilanNews.it. Le parole del giornalista sul bel feeling tra società e staff

Prosegue con cauto ottimismo l'estate caldissima di questo nuovo Milan targato Ruben Amorim. Lo sappiamo: dopo settimane di agonia e perplessità, la stagione dei rossoneri sembra aver finalmente presto forza, soprattutto nelle ultime settimane. Il calciomercato del Milan infatti ha finora qui regalato Cissè e Gonçalo Ramos e Mario Gila, da poco ufficializzato. Questo anche per merito dell'importante impronta che sta provando a dare mister Amorim, al centro del progetto rossonero sia da allenatore che da manager. Così, nel suo editoriale per Milannews.it, Franco Ordine ha commentato il grande feeling che si è creato tra Gerry Cardinale e Ruben Amorim. Un estratto delle sue considerazioni:

"In questo nuovo Milan c’è un solo aspetto che sembra funzionare perfettamente e credo rappresenti la giusta predisposizione alla prossima stagione. Mi riferisco alla perfetta sintonia tra staff tecnico e società. Purtroppo l’anno scorso fin dal primo giorno il Milan è apparso diviso due fazioni una contro l’altra armata. A tal punto da far arrivare alla nostra attenzione durante il mercato di gennaio una sorta di battuta-monito pronunciata dall’ad Furlani “adesso cedo anche Nkunku!”. A Napoli, a giudicare dalla prima conferenza stampa, si è capito perfettamente che Max Allegri ha trovato un blocco unico tra ADL e i suoi collaboratori, grazie anche alla frase “al mercato provvede la società” che significa restituire il volante al club rimasto nei due anni di Conte un po’ ai margini da questo punto di vista. Così sembra avviato questo Milan.".